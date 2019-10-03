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18:00 (мск), источник: Интерфакс

В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

МОСКВА. 3 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Жители Донецкой и Луганской областей Украины с российскими паспортами могут оформить шенгенскую визу в страны Евросоюза только в консульствах Украины, сообщает в четверг пресс-служба Еврокомиссии.

Источник: AP 2019

«Жители Донецкой и Луганской областей вне зависимости от того, имеют они российский паспорт или украинский, могут подавать документы на получение визы в Евросоюз только в консульства государств — членов ЕС на Украине. Стоит отметить, что гражданам Украины, у которых есть биометрические паспорта, не требуется виза», — говорится в руководстве по обработке визовых заявлений от жителей этих регионов, направленном странам Евросоюза.

Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить жители Донецкой и Луганской народных республик. Документ вступил в силу 17 июля.

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