В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

«Жители Донецкой и Луганской областей вне зависимости от того, имеют они российский паспорт или украинский, могут подавать документы на получение визы в Евросоюз только в консульства государств — членов ЕС на Украине. Стоит отметить, что гражданам Украины, у которых есть биометрические паспорта, не требуется виза», — говорится в руководстве по обработке визовых заявлений от жителей этих регионов, направленном странам Евросоюза.
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить жители Донецкой и Луганской народных республик. Документ вступил в силу 17 июля.