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18:48 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е

СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000-го года вышла моя статья, она называлась “Россия на рубеже тысячелетий”. Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории», — рассказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, «наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще подверглись агрессии со стороны международного терроризма».
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«Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — подчеркнул Путин.

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