США снова не выдали визы российским дипломатам

Цель мероприятия — развитие двустороннего сотрудничества, напомнила Захарова.
«Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились», — отметила она.
Захарова подчеркнула, что Форт-Росс — это бывшая российская крепость в Калифорнии.
30 сентября в МИД России обвинили США в визовой войне.
24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации не получили американских виз для участия в Генассамблее ООН из-за того, что американская сторона не оформила документы в срок.
В числе тех, кто не получил визы, оказался член Совета Федерации Константин Косачев. Он пригрозил Вашингтону «чувствительным и болезненным» ответом на подобное отношение к российским представителям.
В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь шла не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.