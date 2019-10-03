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21:10 (мск), источник: Известия

США снова не выдали визы российским дипломатам

Российская делегация не сможет поехать на форум «Диалог Форт-Росс» в США, так как ее члены не получили американских виз. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию мероприятия вела страница МИД в Facebook.

Источник: Известия

Цель мероприятия — развитие двустороннего сотрудничества, напомнила Захарова.

«Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Форт-Росс — это бывшая российская крепость в Калифорнии.

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30 сентября в МИД России обвинили США в визовой войне.

24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации не получили американских виз для участия в Генассамблее ООН из-за того, что американская сторона не оформила документы в срок.

В числе тех, кто не получил визы, оказался член Совета Федерации Константин Косачев. Он пригрозил Вашингтону «чувствительным и болезненным» ответом на подобное отношение к российским представителям.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь шла не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.

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