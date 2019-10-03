Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Руины 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС Группе репортеров удалось получить доступ к пункту управления 4-го энергоблока АЭС в Чернобыле
Фоторепортажи
14Битва за Москву
50Лучшие в мире снимки #Travel2019: начинайте путешествие
21:22 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что Сталин развязал войну с Германией

Нужно противостоять фальсификации истории, чтобы избежать повторения такой трагедии, как Вторая Мировая война, отметил президент РФ.

Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин развязал войну с Германией.

«Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны», — сказал российский лидер в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба «Валдай».

«Но уж сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма», — добавил президент, комментируя резолюцию Европарламента.

Путин напомнил о том, что в 4 часа утра 22 июня 1941 года не Советский Союз напал на Германию, а, наоборот, немецкие войска перешли границу СССР, нарушив имевшийся договор о ненападении.

«Не будем забывать при этом и печальный результат, трагический результат, трагический для народа Советского Союза: 25−27 млн погибших. Там даже никто подсчитать до сих пор не может. Миллионы, под 10 миллионов погибших в Германии», — сказал глава российского государства, назвав все это трагедией.

Он также обратил внимание участников дискуссии на то, что именно войска СССР взяли штурмом Берлин.
Читайте также
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

«Вот здесь вот всякие домыслы сейчас о вкладе в борьбу с фашизмом тех или иных стран. Я сейчас сказал: потери Советского Союза — 25−27 млн человек. Потери Соединенных Штатов — 0,5 млн человек, а потери Великобритании — вообще, по-моему, 350−400 тыс. человек», — сказал Путин.

По его словам, самые ударные силы и по количеству, и по качеству были сосредоточены на Восточном фронте.

«Все это пытаются зачем-то смешать, спрятать, извратить. Мне кажется, что угроза в одном: угроза в том, что в процессе этих подтасовок может быть утрачено главное — люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий», — заключил Путин, призвав противостоять этому всех здравых людей.

Читайте также
Что в разные годы говорил Путин о пакте Молотова-Риббентропа
Во время загрузки произошла ошибка.
24 сентября© Ньюстюб
 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
Киев получил последний сигнал: хочешь — не хочешь, а придется договариваться с Россией
Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е
Шепелев пожаловался на работу на Первом канале
«Мисс Москва - 2015» обратилась к экс-королю Малайзии
Фотография с двумя рыбаками напугала пользователей соцсетей
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче Лиги Европы
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Здоровье
Россия оказалась родиной Черной смерти Это выяснили ученые.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
Отказ от обычных двигателей: уже через 15 лет Британское министерство транспорта всерьез рассматривает вопрос перенесения запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года на 2035
Кино
Барановская, Кудрявцева, Стриженовы на вручении «вечерней» ТЭФИ 2019 В списках победителей — Анастасия Ивлеева, Анна Михалкова и «Полицейский с Рублевки»
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Дана Борисова с дочкой появилась на красной дорожке Ведущая вывела Полину в свет
Леди
Анна Седокова показала, как выглядит с короткой стрижкой Для съемки певица примерила парик.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь