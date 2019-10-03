21:22 (мск), источник: ТАСС
Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что Сталин развязал войну с Германией
Нужно противостоять фальсификации истории, чтобы избежать повторения такой трагедии, как Вторая Мировая война, отметил президент РФ.
СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин развязал войну с Германией.
«Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны», — сказал российский лидер в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба «Валдай».
Путин напомнил о том, что в 4 часа утра 22 июня 1941 года не Советский Союз напал на Германию, а, наоборот, немецкие войска перешли границу СССР, нарушив имевшийся договор о ненападении.
«Не будем забывать при этом и печальный результат, трагический результат, трагический для народа Советского Союза: 25−27 млн погибших. Там даже никто подсчитать до сих пор не может. Миллионы, под 10 миллионов погибших в Германии», — сказал глава российского государства, назвав все это трагедией.
«Вот здесь вот всякие домыслы сейчас о вкладе в борьбу с фашизмом тех или иных стран. Я сейчас сказал: потери Советского Союза — 25−27 млн человек. Потери Соединенных Штатов — 0,5 млн человек, а потери Великобритании — вообще,
По его словам, самые ударные силы и по количеству, и по качеству были сосредоточены на Восточном фронте.
«Все это пытаются