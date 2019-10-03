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22:31 (мск), источник: РИА Новости

Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», в нем принял участие Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

Помимо российского лидера, в дискуссии участвовали король Иордании Абдалла II, президенты Азербайджана, Казахстана и Филиппин Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Родриго Дутерте.

Тема XVI ежегодного заседания «Валдая» — «Заря Востока и мировое политическое устройство».

Ключевые заявления участников встречи — в материале РИА Новости.

О глобальной безопасности

В своей речи Владимир Путин подчеркнул, что Россия «сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом, другими вызовами и угрозами».

Мы действуем в пользу создания, в том числе и в Азии, системы равной и неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе.

В свою очередь, президент Казахстана призвал бороться с дроблением функций по обеспечению безопасности в Азии: «Необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии. Сегодня мы видим лоскутные одеяла из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов».

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Также он отметил вклад Москвы в международную повестку.

«Никто не сможет отрицать тот факт, что в современном мире без конструктивного участия России ни одна ключевая проблема, будь это глобальная проблема или региональная, решаться не могут».

О сирийском урегулировании

Говоря о разрешении кризиса в Сирии, российский лидер отметил, что удалось нанести поражение «уже практически победившему» мировому терроризму и предотвратить проникновение в Россию и соседние страны сотен и тысяч «вооруженных головорезов».

Путин отметил также, что «некоторые зарубежные партнеры» пытались помешать мирному процессу в Сирии.

На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь — крайне вынужденное исключение.

Об угрозе гражданской войны

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В своей речи Путин напомнил о статье, которую он написал почти 20 лет назад: «Россия на рубеже тысячелетий». Президент отметил, что в то время Россия, помимо острейшего внутриполитического, экономического и социального кризиса, столкнулась с агрессией международного терроризма.

«Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны: развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты».

О сотрудничестве в евразийском регионе

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Президент России уверен, что объединение проекта Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь» может стать «одной из несущих опор «Большой Евразии».

«Это интеграционное объединение (ЕврАзЭС. — Прим. ред.) основано на равноправии, прагматизме, учете интересов друг друга. При этом наш союз — это не закрытый рынок. <…> Заключены соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, <…> с Сингапуром. Временное соглашение о зоне свободной торговли подписано с Ираном, ведутся переговоры с Израилем, Египтом. Вскоре предстоит первый раунд переговоров с Индией. С Китаем Евразийский союз заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве».

О палестино-израильском конфликте

Король Иордании Абдалла II в ходе своего выступления затронул палестино-израильскую проблему.

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Он подчеркнул, что разрешить этот конфликт можно, только прибегнув к решению о двух государствах.

«Только так мы можем обеспечить мир в регионе в соответствии с резолюциями ООН. Только так мы можем положить конец этому конфликту».

О Карабахе

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Совет Безопасности ООН из-за ситуации с Карабахом и усомнился в эффективности этого органа.

«Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, более 25 лет они не выполняются. <…> Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации, имплементации резолюций».

Как отметил Алиев, порой резолюции СБ ООН выполняются в течение нескольких дней, а иногда военные действия происходят вообще без мандата ООН. В случае с Карабахом резолюции остались на бумаге, добавил Алиев.

О военных блоках в Азии

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Отвечая на вопрос одного из экспертов, Путин подчеркнул, что Россия выступает против создания каких-либо блоков наподобие НАТО, тем более в Азии.

«Я знаю настроения очень многих наших друзей в Азии: они не хотят вступать ни в какие блоки против кого бы то ни было. Они хотят создать такую сетевую ситуацию сотрудничества по разным направлениям. И, как я говорил в своем выступлении сегодня, с тем, чтобы, учитывая интересы друг друга, искать компромиссы, находить их и двигаться вперед. Они не хотят быть вовлеченными в противоборство между какими-то  государствами».

Кроме того, президент заявил, что Россия даст адекватный ответ на возможное размещение США ракет в Азии. Вместе с тем Москва рассчитывает, что Вашингтон пока не принял решение.

«Будем смотреть за дальнейшими шагами. Где в Азии появятся, как, кому будут угрожать. Хорошо это или нет? Очень плохо. Потому что, наверняка, будут адекватные зеркальные ответы. Будет это улучшать ситуацию в Азии? Нет, не будет, будет только ухудшать. Будет создавать новые угрозы. Но я очень рассчитываю на то, что пока окончательных решений не принято, и есть еще определенные возможности для урегулирования этой ситуации», — сказал Путин.

О сотрудничестве с Китаем

Говоря о сотрудничестве с Китаем, российский лидер сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении.

Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия.

Путин отметил, что считает невозможным какое-либо сдерживание Китая, а тот, кто начнет предпринимать такие попытки, «будет наносить себе ущерб и урон».

Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай никогда «не дружат» против кого бы то ни было, «мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга».

О Зеленском

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«Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевидный. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы. <…> И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. <…> Он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались».

О попытках пересмотреть историю

«Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны».

Но сказать, что Сталин развязал войну, — это верх цинизма. <…> Трагический для народа Советского Союза — 25−27 миллионов погибших, там даже посчитать никто не может до сих пор.

О климате

«Специалисты в различных областях, которые так или иначе пытаются ответить на вопрос о причинах изменения климата, однозначных нам рекомендаций или, вернее, ответов на причины изменения климата не дают. Есть разные точки зрения. <…> Моя позиция заключается в том, что, если хотя бы как-то человечество влияет, хоть в какой-то мере, на изменения климата, а эти изменения могут носить и уже сейчас носят и приводят к очень тяжелым последствиям, даже если хоть что-нибудь мы можем сделать с точки зрения замедления этого процесса, избежания его негативных последствий, — мы должны это сделать по-максимуму. В этом заключается наша позиция. Несмотря на все противоречия, мы будем поддерживать этот процесс в мире по борьбе против изменения климата».

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