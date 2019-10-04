07:49 (мск), источник: Известия
Дания сняла политические возражения с «Северного потока — 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток — 2».
Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Вокруг «Северного потока — 2» изначально было много опасений политического свойства. Страны Прибалтики, Польша и США пугали ЕС опасной зависимостью от российского газа. Политический фактор играл весомую роль и в позиции Дании, через территориальные воды которой должен был пройти газопровод.
В начале лета
Сейчас Дания остается единственной страной, которая не дала разрешение на прокладку труб. Однако газопровод уже готов на 80%, а строительство идет по графику. При этом политических возражений у Копенгагена уже нет.
Дополнительным аргументом в пользу одобрения «Северного потока — 2» эксперты считают экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем месторождении Дании. Последнее заставляет страну задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.