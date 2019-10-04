Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американца забодал бизон в паркеОн вернулся с невестой. Бизон их ждал
Фоторепортажи
18Умер Марк Захаров
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
07:49 (мск), источник: Известия

Дания сняла политические возражения с «Северного потока — 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток — 2».

Источник: AP 2019

Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.

Вокруг «Северного потока — 2» изначально было много опасений политического свойства. Страны Прибалтики, Польша и США пугали ЕС опасной зависимостью от российского газа. Политический фактор играл весомую роль и в позиции Дании, через территориальные воды которой должен был пройти газопровод.

Читайте также
Россия согласилась на использование правил ЕС при транзите газа

В начале лета экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер открыто заявил, что строительство газопровода в задерживается из-за давления США на Копенгаген.

Сейчас Дания остается единственной страной, которая не дала разрешение на прокладку труб. Однако газопровод уже готов на 80%, а строительство идет по графику. При этом политических возражений у Копенгагена уже нет.

Дополнительным аргументом в пользу одобрения «Северного потока — 2» эксперты считают экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем месторождении Дании. Последнее заставляет страну задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.

Читайте также
 Тбилиссимо: Грузия ждёт возобновления авиасообщения с РФ в скором времени
На сдобу дня: можно ли запретить готовить осетинские пироги за пределами республики
СМИ: у Бочкаревой парализовало половину лица
СК возбудило дело из-за смерти подростка после выписки
Что ждёт в 2020 году: новые налоги и слежка за операциями
Дело о «посольском коксе» обрастает скандалом
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче Лиги Европы
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Здоровье
Россия оказалась родиной Черной смерти Это выяснили ученые.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
Отказ от обычных двигателей: уже через 15 лет Британское министерство транспорта всерьез рассматривает вопрос перенесения запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года на 2035
Кино
Барановская, Кудрявцева, Стриженовы на вручении «вечерней» ТЭФИ 2019 В списках победителей — Анастасия Ивлеева, Анна Михалкова и «Полицейский с Рублевки»
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Дана Борисова с дочкой появилась на красной дорожке Ведущая вывела Полину в свет
Леди
Анна Седокова показала, как выглядит с короткой стрижкой Для съемки певица примерила парик.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь