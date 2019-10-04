04:10 (мск), источник: Известия
В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам
В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
По словам представителя американского ведомства, каждый запрос на визу рассматривается в индивидуальном порядке. При этом он не стал комментировать недавний отказ в визе российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН.
«США серьезно относятся к своим обязательствам принимающей стороны», — отметил он.
Несколько дней назад США отказали в визах членам делегации РФ перед стартом Генассамблеи ООН в
МИД России указал на развязывание Вашингтоном визовой войны.