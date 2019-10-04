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07:43 (мск), источник: РИА Новости

Дания сняла политические возражения с «Северного потока — 2», пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода «Северный поток — 2» в ее исключительной экономической зоне, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

Источник: AP 2019

По их сведениям, одобрение строительства сейчас затягивается на административном уровне.

В качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта эксперты считают экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем датском месторождении, что заставляет страну задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.

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Дания сейчас остается единственной страной, не предоставившая разрешение на прокладку труб. При этом газопровод готов на 80%, а строительство осуществляется по графику.

Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявил, что строительство задерживается из-за давления США на Копенгаген.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, он пройдет от российского побережья по дну Балтийского моря до ФРГ. Трубопровод планируется достроить в 2019 году, он будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита газа из России, а также Соединенные Штаты, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Инфографика
Зависимость стран Европы от российского газа
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