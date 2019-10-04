Дания сняла политические возражения с «Северного потока — 2», пишут СМИ

По их сведениям, одобрение строительства сейчас затягивается на административном уровне.
В качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта эксперты считают экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем датском месторождении, что заставляет страну задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.
Дания сейчас остается единственной страной, не предоставившая разрешение на прокладку труб. При этом газопровод готов на 80%, а строительство осуществляется по графику.
Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявил, что строительство задерживается из-за давления США на Копенгаген.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, он пройдет от российского побережья по дну Балтийского моря до ФРГ. Трубопровод планируется достроить в 2019 году, он будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита газа из России, а также Соединенные Штаты, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.