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11:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты попытки США навязать Зеленскому неоднозначное заявление

Американские дипломаты работали над заявлением для украинского лидера Владимира Зеленского, которое обязало бы Киев расследовать деятельность компании, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

Источник: Reuters

Как отмечается, над документом трудились посол США в ЕС Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер. Со стороны Киева диалог с ними вел помощник украинского президента Андрей Ермак. Заявление пытался корректировать также Рудольф Джулиани — адвокат американского лидера Дональда Трампа.

Источники указали, что о произошедшем Волкер рассказал во время допроса в Конгрессе. По его словам, именно Джулиани проталкивал упоминание возможного вмешательства Украины в выборы 2016 года, а также слова о нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

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В свою очередь, адвокат на допросе рассказал, что знал о подготовке документа, но не давал указаний. Он отметил, что заявление в Киеве должны были сделать просто среди прочих, однако оно заверило бы окружающих, что Украина «собирается предпринять серьезные действия в отношении коррупции».

Газета отмечает, что во время работы над документом у чиновников было понимание, что Трамп не согласится принять Зеленского в Белом доме, если тот публично не скажет о расследованиях. При этом в целом идея заключалась в том, чтобы не позволить украинским политикам давать США обещания за закрытыми дверями, а потом не доводить дело до конца.

В итоге никаких заявлений на тему сделано не было, а Киев указал американцам, что хочет избежать более глубокого вмешательства в политику, пишет The New York Times. В противном случае помощники Трампа фактически оказали бы давление на правительство другой страны, хотя свидетельств личного вмешательства президента бы не было.

Ранее Трамп предложил не только Украине, но и Китаю провести расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джо Байдена и членов его семьи.

Источник: Reuters

До этого американский лидер назвал переворотом процедуру импичмента, инициированную демократами в Конгрессе.

Процедуру импичмента Трампа начали в палате представителей 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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