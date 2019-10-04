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14:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство США пока не вернуло документы российским дипломатам и парламентариям

Посольство США не вернуло документы российским дипломатам и парламентариям, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН. Паспорта девяти сотрудников МИДа, а также сенатора Константина Косачева находятся в американской дипмиссии, несмотря на то что неделя высокого уровня завершилась в прошлую пятницу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Визовый скандал между РФ и США не закончился на том, что десять сотрудников МИД РФ и несколько парламентариев, включая главу комитета Совета федерации по международным делам Константина Косачева, не смогли вылететь в Нью-Йорк с Сергеем Лавровым из-за того, что не получили американские визы. Как выяснилось, не улетевшим на Генассамблею ООН членам делегации министра до сих пор не вернули документы.

«Мой паспорт не возвращен и по состоянию на эту минуту находится в посольстве США», — сообщил «Ъ» сенатор Косачев. Он уточнил, что документы были поданы 31 июля, хотя обычно направляются за три недели до даты предполагаемой поездки. По словам парламентария, в его случае запрашивалась годовая многократная виза с первым въездом на 11 дней начиная с 23 сентября.

«Этот срок истек 4 октября, — отметил сенатор.— Американцы, не оформив визу вопреки своим обязательствам перед ООН, сорвали мое участие в сессии Генассамблеи ООН, где было запланировано большое число двусторонних встреч и выступление на круглом столе, организуемом Мюнхенской конференцией по безопасности. Теперь дополнительно усугубляют проблему, не возвращая паспорт».

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Между Россией и США начался новый визовый скандал

Сенатор Косачев не единственный, кому посольство не вернуло документы. В МИД РФ «Ъ» рассказали, что документы девяти сотрудников ведомства, которые должны были отправиться в ООН 24 сентября, чтобы участвовать в работе различных комитетов организации, до сих пор находятся на рассмотрении в посольстве США.

Паспорт был возвращен пока только одному дипломату — руководителю секретариата министра иностранных дел Сергею Бутину. Он получил американскую визу, но уже после того, как делегация во главе с Сергеем Лавровым вылетела в США и ровно на три дня: с 25 по 27 сентября.

Собеседник «Ъ» в МИД РФ говорит, что Бутин получил визу только после личного вмешательства главы Госдепартамента Майкла Помпео.

Источник отметил, что возврат документов затягивает не только посольство США: «Аналогичные методы практикуют и британцы. Паспорта двух руководящих сотрудников департамента информации и печати МИД России все еще находятся в посольстве Великобритании, хотя Глобальная конференция по свободе СМИ, в которой они планировали принять участие, проходила 10—11 июля нынешнего года».

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США снова не выдали визы российским дипломатам

Визовый скандал разразился 24 сентября, когда в день отлета Сергея Лаврова в Нью-Йорк выяснилось, что американское посольство не выдало визы 13 членам официальной российской делегации, которые должны были его сопровождать. В посольстве США назвали произошедшее «частным случаем». Но реакция Москвы была предельно жесткой: Вашингтон обвинили в нарушении международных обязательств, а Госдума выступила за перенос штаб-квартиры ООН из США.

3 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам. «Мы очень обеспокоены вопросом выдачи виз, на который обратила внимание Россия. Визовый вопрос обсуждался комитетом по отношениям с принимающей страной (с США.— “Ъ”)», — заявил Дюжаррик на брифинге в четверг (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель генсека также пообещал, что ООН продолжит обсуждение этого вопроса как с властями принимающей страны, так и с российской миссией при ООН.

Посол США в России Джон Хантсман на вопрос «Ъ» прокомментировать скандал с невыдачей виз ответил: «Я не могу комментировать индивидуальные запросы (на получение виз.— “Ъ”). Эти данные защищены законом. Я могу лишь сказать, что у нас было более чем 200 запросов с российской стороны и более 200 были удовлетворены. Но некоторые запросы не были удовлетворены. Однако индивидуально я не могу никого обсуждать».

«Ъ» обратился в посольство США за комментарием по поводу невозвращения паспортов дипломатам и парламентариям.

Владимир Соловьев

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