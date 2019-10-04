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15:07 (мск), источник: Ведомости

МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране

МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщила в своем Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Источник: Reuters

О задержании Юзик в столице Ирана сообщил журналист Борис Войцеховский. «Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы», — написал в своем Facebook Войцеховский. Дочь Юзик через аккаунт матери в Facebook подтвердила, что судебное разбирательство назначено 5 октября.

Войцеховский рассказал, что несколько лет назад журналистка работала в Тегеране корреспондентом и на днях снова приехала туда по приглашению. «Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции прямо из гостиницы», — уточнил он. По словам журналиста, ей вменяют сотрудничество с израильскими спецслужбами.

В 2016 г. Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

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