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17:56 (мск), источник: Известия

Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем

Президент Белоруссии Лукашенко чуть не назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского именем-отчеством российского лидера Владимира Путина — Владимир Владимирович.

Источник: Офис Президента Украины

Лукашенко назвал Зеленского правильно — Владимир Александрович, но оговорился и вместо «регионов Украины» сказал «регионов России». Зеленский поправил его: «Украины, Александр Григорьевич».

Президент Белоруссии в ответ сказал: «Я испугался, неужели я “Владимир Владимирович” сказал». Зал встретил оговорку смехом и аплодисментами.

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Фрагмент речи опубликовал на своем YouTube-канале телеканал «112 Украина».

Зеленский и Лукашенко встречаются в Житомире в рамках второго Форума регионов Белоруссии и Украины. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в Донбассе, а также достигли договоренности по созданию совместных предприятий по ракетостроению.

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