17:56 (мск), источник: Известия
Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем
Президент Белоруссии Лукашенко чуть не назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского
Лукашенко назвал Зеленского правильно — Владимир Александрович, но оговорился и вместо «регионов Украины» сказал «регионов России». Зеленский поправил его: «Украины, Александр Григорьевич».
Президент Белоруссии в ответ сказал: «Я испугался, неужели я “Владимир Владимирович” сказал». Зал встретил оговорку смехом и аплодисментами.
Зеленский и Лукашенко встречаются в Житомире в рамках второго Форума регионов Белоруссии и Украины. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в Донбассе, а также достигли договоренности по созданию совместных предприятий по ракетостроению.