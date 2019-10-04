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18:24 (мск), источник: Московский комсомолец

Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России

Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.

Источник: Reuters

Он подчеркнул, что основным вариантом является выдвижение элитами Дмитрия Медведева. В этой схеме нынешний глава государства Владимир Путин может возглавить Госсовет. Данный вариант видится различными кругами наиболее оптимальным.

«Уверены, что Медведева удастся избрать в президенты», — считает Соловей. При этом он не исключает, что его избрание может сопровождаться крупными фальсификациями и административным давлением. В любом случае, новые техники будут «обкатаны» на региональных выборах.

Также Соловей спрогнозировал замену глав двух госкорпораций — «Газпрома» и «Транснефти».

Уволившийся из МГИМО профессор Соловей является одним из самых популярных политологов России. Он публикует «инсайды» насчет перестановок и назначений во власти, которые пользуются большим интересом у различных СМИ.

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