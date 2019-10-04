18:24 (мск), источник: Московский комсомолец
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в
Он подчеркнул, что основным вариантом является выдвижение элитами Дмитрия Медведева. В этой схеме нынешний глава государства Владимир Путин может возглавить Госсовет. Данный вариант видится различными кругами наиболее оптимальным.
«Уверены, что Медведева удастся избрать в президенты», — считает Соловей. При этом он не исключает, что его избрание может сопровождаться крупными фальсификациями и административным давлением. В любом случае, новые техники будут «обкатаны» на региональных выборах.
Также Соловей спрогнозировал замену глав двух госкорпораций — «Газпрома» и «Транснефти».
Уволившийся из МГИМО профессор Соловей является одним из самых популярных политологов России. Он публикует «инсайды» насчет перестановок и назначений во власти, которые пользуются большим интересом у различных СМИ.