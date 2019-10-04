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18:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин задумал создать новую госкорпорацию

Президент России Владимир Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения по примеру «Росатома». Об этом он заявил в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Путин напомнил, что когда-то Сергей Кириенко создал «Росатом», который «функционирует весьма эффективно». По его мнению, здравоохранение как система услуг работает как корпорация. Он также отметил, что министерство занимается «контролем, проверками и методиками».

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Ранее сообщалось, что в конце октября Путин проведет заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению. Президент также напомнил о своем поручении по подготовке предложений касательно модернизации первичного звена здравоохранения.

Предыдущее совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения, глава государства провел 20 августа. Тогда министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о нехватке врачей и медицинского персонала, а также о дефиците зарплат в четырех регионах страны.

В России реализуется нацпроект «Здравоохранение», в задачи которого входит снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста. Положительная динамика должна быть достигнута до 2024 года.

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