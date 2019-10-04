Белый дом потребует провести голосование по запуску импичмента

По данным агентства, письмо планируется отправить в пятницу, 4 октября.
Трамп в общении с журналистами подтвердил планы направить данное требование.
«Мы направим письмо. Как все знают, с нами обращались очень несправедливо, что очень сильно отличается от обращения со всеми остальными (президентами)», — приводит его слова New York Post.
Процедуру импичмента Трампа запустила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 25 сентября. Это произошло на фоне сообщения The Washington Post о том, что Трамп якобы пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского во время июльского телефонного разговора, требуя инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его сын Хантер был главой частной украинской газовой компании Burisma Group. Издание отмечало, что расследование могло бы нанести ущерб Байдену, который объявил в апреле об участии в выборах президента США в 2020 году.
Позже Белый дом, как ранее обещал президент США, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. В ходе беседы американский лидер упомянул дело сына бывшего вице-президента США Джона Байдена и попросил Зеленского заняться им уже с новым генпрокурором. Президент Украины пообещал, что новый генпрокурор Руслан Рябошапка рассмотрит это дело и для этого попросил прислать ему больше информации.
29 сентября демократы Палаты представителей Конгресса США инициировали расследование в связи с предполагаемым давлением американского президента Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского в ходе июльского телефонного разговора, сообщал конгрессмен Адам Шифф в эфире NBC.
В рамках расследования демократы намерены выяснить, не подрывал ли президент безопасность США в разговорах с другими лидерами стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шиффа, основанием для импичмента Трампа может послужить то, что «президент использовал власть своего офиса, чтобы заставить иностранную нацию помочь его президентской кампании». Согласно американскому законодательству, расследование в рамках процедуры импичмента ведет комитет по юридическим делам Палаты представителей. Он же выносит обвинения на рассмотрение всей Палаты представителей. Если хотя бы одно обвинение получит большинство голосов, президенту объявляется импичмент.
После этого свое решение должен вынести Сенат. Для отстранения главы государства с должности необходимо получить согласие двух третей сенаторов.
Как отмечает телеканал, если в Палате представителей у демократов большинство, то в Сенате перевес на стороне республиканцев (53 против 45). Таким образом, для отстранения Трампа понадобится поддержка не менее 20 республиканцев.