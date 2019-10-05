МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса.
Дипломат отметил, что отношения между народами и туризм являются теми направлениями, которые содействуют деэскалации.
Ранее власти страны сообщили о рекордном снижении туристического потока в аэропортах Тбилиси и Батуми вследствие прекращения авиационного сообщения с Россией. По предварительным оценкам, местный турсектор не досчитается свыше 700 миллионов долларов.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что власти страны выступают за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения. Политик при этом заявил, что Тбилиси в этом вопросе нужно сделать первый шаг.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что восстановление прямых рейсов возможно лишь после нормализации отношений между двумя государствами.
В Кремле отметили, что Москва и Тбилиси должны «отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления рейсов».
Песков подчеркнул, что наметились признаки прогресса в этом вопросе — например, состоявшаяся в Нью-Йорке первая первая с 2008 года встреча глав МИД России и Грузии.
Владимир Путин с 8 июля запретил российским перевозчикам прямое авиасообщение с Грузией. Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.
Эти меры были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси. В июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как предусматривал протокол мероприятия, сел в кресло спикера парламента, что вызвало негодование местных радикалов и их протесты.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне этих событий обвинила Россию в организации протестов и назвала ее «врагом и оккупантом».
Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным.