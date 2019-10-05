Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Картину Бэнкси продали на Sotheby’s за рекордные $12 млнТорги продолжались 13 минут
Фоторепортажи
14Похороны Жака Ширака
50Лучшие в мире снимки #Travel2019: начинайте путешествие
05:10 (мск), источник: РИА Новости

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.

Источник: Reuters

По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса.

Дипломат отметил, что отношения между народами и туризм являются теми направлениями, которые содействуют деэскалации.
Читайте также
Компенсации повисли в воздухе

Ранее власти страны сообщили о рекордном снижении туристического потока в аэропортах Тбилиси и Батуми вследствие прекращения авиационного сообщения с Россией. По предварительным оценкам, местный турсектор не досчитается свыше 700 миллионов долларов.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что власти страны выступают за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения. Политик при этом заявил, что Тбилиси в этом вопросе нужно сделать первый шаг.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что восстановление прямых рейсов возможно лишь после нормализации отношений между двумя государствами.

В Кремле отметили, что Москва и Тбилиси должны «отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления рейсов».

Песков подчеркнул, что наметились признаки прогресса в этом вопросе — например, состоявшаяся в Нью-Йорке первая первая с 2008 года встреча глав МИД России и Грузии.

Читайте также
Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Прекращение авиасообщения

Владимир Путин с 8 июля запретил российским перевозчикам прямое авиасообщение с Грузией. Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.

Эти меры были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси. В июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как предусматривал протокол мероприятия, сел в кресло спикера парламента, что вызвало негодование местных радикалов и их протесты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне этих событий обвинила Россию в организации протестов и назвала ее «врагом и оккупантом».

Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным.

Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
 Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео)
Последний иностранный заказчик нашел замену российским SSJ 100
Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк
Гол вратаря на 94-й минуте принес российской команде победу
Как бизнесмены превращают свои компании в секты
Белая акула подкралась к отдыхающим на пляже в Австралии
Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем
В Австралии нашли останки «Железного дракона»
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко 11-летняя дочь Алсу рассказала об участии в шоу «Голос. Дети» и работе со Светланой Лободой
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Как оценивать возможности ребенка в школе по некоторым предметам 324
Мне одной такой отец-года достался? 289
Выбираем вариант кухни 229
Забавные картинки 186
Леди
Елена Зеленская посетила открытие выставки в изумрудном наряде Первая леди появилась на публике в ярком образе.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь