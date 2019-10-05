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06:58 (мск), источник: Интерфакс

Конгрессмены повесткой запросили документы по беседе Трампа с Зеленским

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Председатели Комитета по иностранным делам Элиот Энгель, Комитета по разведке Адам Шифф и Комитета по надзору Элайджа Каммингс Палаты представителей американского конгресса повесткой потребовали от Белого дома документы, касающиеся июльской беседы президентов США Дональд Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Источник: AP 2019

Требование обусловлено проводимой демократами проверкой, направленной на принятие решения об импичменте президенту.

«Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас и нацию в такое положение, но его действия не оставили нам выбора, кроме как выдать эту повестку», — говорится в распространенном заявлении глав комитетов.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила:

Эта повестка ничего не меняет — просто больше запросов на документы, потерянное время и доллары налогоплательщиков, которые в конечном итоге покажут, что президент не сделал ничего плохого.
Стефани Гришем
пресс-секретарь Белого дома

Адвокаты Белого дома, как сообщают СМИ, считают, что Трамп может игнорировать требования законодателей до тех пор, пока контролируемая демократами Палата представителей не проведет голосование по решению об импичменте.

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Ранее Трамп переадресовал адвокатам вопрос, будет ли он сотрудничать с Конгрессом, пытающимся найти повод для объявления ему импичмента.

«Я не знаю, этот вопрос — к адвокатам», — сказал Трамп журналистам у Белого дома.

В среду демократы-конгрессмены из Палаты представителей пригрозили Белому дому в случае отказа администрации от добровольного сотрудничества принудительным образом получить от нее документы, связанные с политикой Трампа в отношении Украины.

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой — определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением — попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей, поскольку Джо Байден собирается баллотироваться в президенты. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом причастны к коррупции и нарушениям на Украине.

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Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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