Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии начали забирать назад паспорта, которые они ранее раздавали жителям Закарпатской области Украины. Об этом сообщил бывший глава региона Геннадий Москаль, пишет «Обозреватель».

Источник: Reuters

По его словам, венгерское гражданство получили не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые даже не знают языка и вообще жили в других городах. Как отметил Москаль, чтобы получить паспорт этой страны, потенциальный мигрант идет в университет, где сдает экзамен на знание языка, либо его родственники (мама или бабушка) должны были быть гражданами Венгрии.

Читайте также
Власти Украины анонсировали переход русскоязычных школ на украинский язык

«Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939—1944 годах на территории Закарпатья, то изучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самая тяжелая речь в Европе», — рассказал бывший глава области.

Москаль добавил, что процедура лишения венгерского паспорта проста: полиции дано указание останавливать людей и проверять документы. Если человек показывает венгерский паспорт и не понимает венгерского языка, паспорт забирается.

2 августа сообщалось, что на Украине проживают около 300 тысяч граждан, имеющих венгерские паспорта. Из-за них между странами произошел дипломатический скандал в прошлом году. Поводом стало видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии выяснилось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично. На Украине пригрозили, что будут жестко реагировать на подобные действия властей соседнего государства.

 Миллиардерша разделась догола и шокировала фанатов. Фото
Стал известен подарок Путину на День рождения
Эрдоган анонсировал начало новой военной операции в Сирии
Актриса Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
Грозившая «спустить шкуру» с ребенка учительница лишилась работы
В России массово наблюдают северное сияние (фото)
Трусова выполнила четыре четверных прыжка и обошла Загитову
Почему за Владислава Синицу не заступается общественность
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко 11-летняя дочь Алсу рассказала об участии в шоу «Голос. Дети» и работе со Светланой Лободой
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Как оценивать возможности ребенка в школе по некоторым предметам 374
Мне одной такой отец-года достался? 345
Переезд из Германии в Россию 293
По следам темы "Сын не уважает", или тем, кто спрашивал обо мне. 176
Леди
Пелагея вышла в свет в блестящем платье с откровенным декольте Певица восхитила поклонников.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь