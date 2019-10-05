Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта

По его словам, венгерское гражданство получили не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые даже не знают языка и вообще жили в других городах. Как отметил Москаль, чтобы получить паспорт этой страны, потенциальный мигрант идет в университет, где сдает экзамен на знание языка, либо его родственники (мама или бабушка) должны были быть гражданами Венгрии.
«Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939—1944 годах на территории Закарпатья, то изучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самая тяжелая речь в Европе», — рассказал бывший глава области.
Москаль добавил, что процедура лишения венгерского паспорта проста: полиции дано указание останавливать людей и проверять документы. Если человек показывает венгерский паспорт и не понимает венгерского языка, паспорт забирается.
2 августа сообщалось, что на Украине проживают около 300 тысяч граждан, имеющих венгерские паспорта. Из-за них между странами произошел дипломатический скандал в прошлом году. Поводом стало видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии выяснилось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично. На Украине пригрозили, что будут жестко реагировать на подобные действия властей соседнего государства.