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12:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган анонсировал начало новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении подготовки к военной операции в Сирии, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат. Цель Анкары — принести мир на эту землю, сказал турецкий лидер.

Источник: AP 2019

«Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии», — цитирует господина Эрдогана Anadolu.

Как отмечает РИА Новости, турецкий президент заявил, что решение о начале операции может быть принято 5 или 6 октября. Целью операции господин Эрдоган назвал очистку приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

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«Анкара достаточно терпела. Мы прекрасно понимаем, что инициативы проведения совместного наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон террористической организацией PKK/YPG, которую американская сторона выдает за “Сирийские демократические силы” (альянс сил вооруженной сирийской оппозиции (включая и YPG), поддерживаемый США и контролирующий северо-восток страны. — “Ъ”)?» — заявил господин Эрдоган.

О планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата президент Турции заявил в августе. В том же месяце состоялись турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии, в ходе которых стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. При этом господин Эрдоган указывал, что если Вашингтон будет затягивать формирование зоны, Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов, контролирующих регион. 1 октября турецкий лидер заявил, что Анкара будет создавать зону безопасности самостоятельно.

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