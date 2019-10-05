В Минобороны оценили более чем в «десятки минут» время на решение об ответном пуске ракет

«Подлетное время бывает разное в зависимости от направления — откуда летит, как летит. Конкретную цифру вам говорить не буду. Я скажу, что эта цифра требует серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно — не минуты, не десятки минут, более десятков минут», — сказал Нестечук в интервью радио «Эхо Москвы».
Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземный и космический эшелоны.
Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж». Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.
Начальник штаба космических войск РФ генерал-майор Игорь Морозов в интервью газете «Московский комсомолец» в пятницу заявил, что космический эшелон СПРН включает три новых спутника, которые способны обнаружить старт баллистических ракет в любой точке земного шара.
Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из десяти космических аппаратов «Тундра», развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.