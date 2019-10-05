16:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Грузия похвасталась «беспрецедентным» увеличением финансирования от США
МИД Грузии заявил о «беспрецедентном» увеличение бюджетных ассигнований для Грузии со стороны США. Об этом сообщает «Грузия.Online».
«Законопроект 2020 года содержит важные записи с точки зрения деоккупации и политики непризнания грузинских регионов. Следует отметить, что закон предусматривает беспрецедентное увеличение бюджетных ассигнований для Грузии», — говорится в сообщении МИД.
Ранее лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашивили заявил, что в стране необходимо разместить военную базу США с ядерным оружием для защиты от российской агрессии. По словам политика, Москва планирует «взорвать» свои военные базы на грузинской территории, а затем проложить в Боржомском ущелье санитарный коридор к базе Гюмри [в Армении].
«Поэтому единственное на данном этапе, что стратегически сбалансирует регион и спасет нас государственно, — это открытие американских военных баз и агитация, и пропаганда в мире того, что мы народ, который подвергается геноциду», — отметил он.