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16:45 (мск), источник: РИА Новости

Медведев: при импичменте в США не произойдет ничего сверхкритического

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американская политическая система достаточно сбалансирована, так что даже при импичменте действующего президента ничего сверхкритического не произойдет, поэтому за судьбу США волноваться не стоит, хотя ситуация может иметь резонанс в других странах, в том числе и на Украине, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА Новости

«В конце концов, у них система серьёзная, достаточно отбалансированная. Думаю, что ничего сверхкритического не произойдёт. Более того, американская система всё время показывала, что она вполне жизнеспособна, на протяжении этих веков. И она с исключительной жёсткостью проводила свои интересы по всему миру. За что, собственно, и получала соответствующие оценки. Так что, мне кажется, за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит. У них все будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживём — увидим. Смотреть за этим любопытно», — заявил Медведев в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым, комментируя ситуацию вокруг возможного импичмента Трампа.

Ранее демократы в конгрессе начали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma.

Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование. Трамп обвинения отрицает. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

Трамп просил у Китая помощи в расследовании Байденов
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14:12 (мск)© Ньюстюб
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