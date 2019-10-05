Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент

Медведев в ходе недавнего визита на Кубу дал интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву. В рамках беседы зашла речь и о возможности возвращения на Кубу — на фоне обострения международной обстановки — той базы, которая была открыта на острове еще в советские годы.
«Строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы», — поправил Медведев, уточнив, что речь шла о дислокации отдельной бригады.
Брилев поинтересовался у главы российского правительства, обсуждались ли такие бригады или новые военные базы на его встрече с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы, экс-главой государства Раулем Кастро. Ведущий отметил, что в кулуарах переговоров было много разговоров на эту тему.
«Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали наши отношения за эти годы», — рассказал Медведев.