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18:14 (мск), источник: ТАСС

WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время их первого телефонного разговора

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп «заискивал» перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты The Washington Post, которая ссылается на источники в Белом доме.

Источник: Reuters

По их сведениям, во время состоявшейся примерно через неделю после инаугурации беседы Трамп «заискивал» перед Путиным, называя его «великим лидером и рассыпаясь в извинениях за то, что не позвонил ему раньше». Находившиеся в Овальном кабинете во время переговоров бывшие и действующие помощники главы Белого дома рассказали газете, что Трамп «вел себя подобострастно и подлизывался». При этом он перескакивал с одной темы на другую, в то время как Путин придерживался намеченных тем обсуждения.

«Он [Трамп] вел себя как: «Боже мой, мои помощники не сказали мне, что вы пожелали говорить со мной», — рассказал изданию источник.

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Во время одного из телефонных разговоров американский лидер обратился к российскому президенту за «наставлениями по поводу налаживания дружественных отношений с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном», утверждает газета.

«Мы не смогли понять своевременно, почему он так добр по отношению к России», — приводит The Washington Post слова бывшего сотрудника вашингтонской администрации. В Белом доме удивлялись, почему Трамп столь дружелюбно расположен по отношению к Москве. В связи с этим, отмечается в статье, занимавший в то время должность помощника президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер начал уговаривать главу государства относиться к России более скептически.

При этом летом прошлого года после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери Трамп в ходе телефонной беседы с занимавшей в тот момент пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй ставил под сомнение выводы разведки о причастности России к данному делу. «Трамп поверил тому, что существуют заслуживающие доверия подозрения по поводу отравления», — рассказал источник газеты, добавив, что президент США «не был уверен» в выводах Лондона.

Опасения по поводу звонков

В статье The Washington Post отмечается, что сотрудники Белого дома с большим опасением и тревогой относились к телефонным разговорам Трампа с мировыми лидерами. Они были обеспокоены тем, что президент может «дать обещание, которое не должен сдерживать, одобрит решение, против которого давно выступают США, совершит дипломатическую ошибку и поставит под угрозу жизненно важный союз либо просто окажет давление на собеседника в личных целях». Так, многие сотрудники вашингтонской администрации «ужасались тому, что происходило во время телефонных переговоров», указывает издание.

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«Телефонные переговоры были постыдными, совершались огромные ошибки, многие месяцы работы сходили на нет после одного импульсивного сообщения в Twitter», — утверждает источник The Washington Post. В пример приводится обещание, которое Трамп дал во время телефонного звонка, о присоединении Саудовской Аравии к Группе семи. Однако, подчеркивает газета, королевство так и не было допущено к G7.

По данным The Washington Post, американский лидер не прислушивается к советам своих помощников перед телефонными переговорами и отказывается от продолжительных брифингов.

Источник издания подчеркнул, что во время одного из разговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп несколько раз говорил о том, как ему понравился шоколадный торт, который подали лидерам двух стран на десерт в апреле 2017 года на встрече в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Во время одной из таких бесед, отмечает источник, занимавшему в то время должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли пришлось отключить микрофон телефона, чтобы попросить президента «вернуть разговор в нужное русло».

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