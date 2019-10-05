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23:06 (мск), источник: РИА Новости

КНДР прекратила переговоры с США

СЕУЛ, 5 окт — РИА Новости. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Ренхап.

Источник: РИА Новости

«По нашей оценке, американская сторона не провела практической подготовки для переговоров с нами. Соответственно, мы порекомендовали остановить переговоры и прекратить их до конца года», — приводит агентство слова дипломата.

Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводили официальные рабочие переговоры в Стокгольме — впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения встречи.

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После этого Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, «США явились с пустыми руками» и не учли требования КНДР, чем «отбили всякое стремление к переговорам».

Ким Мён Гиль также заявил, что именно от Вашингтона зависит, будет ли Пхеньян продолжать экспериментальные запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Мы первые предприняли шаги к денуклеаризации и построению доверия. Если США искренне ответят на это, тогда мы сможем перейти к следующему этапу — серьезному обсуждению мер по денуклеаризации.
Ким Мён Гиль
глава делегации КНДР

Переговоры были нацелены на достижение прогресса в реализации соглашения, заключенного во время первого саммита США — КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Документ включает в себя комплекс обязательств по выстраиванию новых двусторонних отношений, построению прочного и стабильного мира и работу в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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