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23:08 (мск), источник: РИА Новости

США опровергли заявление КНДР о провале переговоров в Стокгольме

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. США опровергают заявление КНДР, что переговоры в Стокгольме провалились, отметив, что дискуссии были «хорошими» с рядом новых «креативных идей», заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

Источник: Reuters

«Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью 8 с половиной часов. США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР», — говорится в распространенном заявлении.

В частности, по словам Ортагус, стороны провели обзор ситуации, сложившейся после саммита в Сингапуре, и отметили «важность более интенсивного взаимодействия для решения многих проблем, волнующих обе стороны».

«Делегация США предварительно рассмотрела ряд новых инициатив, которые позволят нам добиться прогресса в каждом из четырех столпов сингапурского совместного заявления. По завершении наших обсуждений Соединенные Штаты предложили (КНДР — ред.) принять приглашение наших шведских хозяев вернуться в Стокгольм, чтобы через две недели снова встретиться и продолжить обсуждение всех тем. Делегация Соединенных Штатов приняла это приглашение», — сообщила Ортагус.

Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме — впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, которые приводит агентство Рёнхап, «США явились с пустыми руками», не учтя требования КНДР, чем «отбили всякое стремление к переговорам».

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