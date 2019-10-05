США опровергли заявление КНДР о провале переговоров в Стокгольме

«Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью 8 с половиной часов. США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР», — говорится в распространенном заявлении.
В частности, по словам Ортагус, стороны провели обзор ситуации, сложившейся после саммита в Сингапуре, и отметили «важность более интенсивного взаимодействия для решения многих проблем, волнующих обе стороны».
«Делегация США предварительно рассмотрела ряд новых инициатив, которые позволят нам добиться прогресса в каждом из четырех столпов сингапурского совместного заявления. По завершении наших обсуждений Соединенные Штаты предложили (КНДР — ред.) принять приглашение наших шведских хозяев вернуться в Стокгольм, чтобы через две недели снова встретиться и продолжить обсуждение всех тем. Делегация Соединенных Штатов приняла это приглашение», — сообщила Ортагус.
Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме — впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, которые приводит агентство Рёнхап, «США явились с пустыми руками», не учтя требования КНДР, чем «отбили всякое стремление к переговорам».