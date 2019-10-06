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02:08 (мск), источник: РИА Новости

ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

ФОРТ-РОСС (Калифорния) 6 окт — РИА Новости. Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс», который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

Источник: пресс-служба Государственной Думы

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР. По его словам, Юмашевой задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение.
Анатолий Антонов
посол России в США

Антонов отметил, что речь идет о политике и депутате Госдумы, которая в последние годы сделала много для развития и стабилизации российско-американских отношений.

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево», — указал дипломат.

Российское посольство в связи с допросом Юмашевой направило ноту протеста в госдепартамент.
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«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы <…> рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — сказал Антонов, выразив мнение, что таким образом США пытаются сорвать форум «Диалог Форт-Росс».

Ранее посольство США в России не выдало визы части российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Незадолго до этого российской делегации не выдали американские визы на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла утверждение посольства США, что речь идет о «частном случае». Она отметила, что документы подавались в те сроки, которые были указаны американской стороной.

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