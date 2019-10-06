ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

02:08 (мск), источник: РИА Новости
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР. По его словам, Юмашевой задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».
Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение.
Антонов отметил, что речь идет о политике и депутате Госдумы, которая в последние годы сделала много для развития и стабилизации
«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали
«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы <…> рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — сказал Антонов, выразив мнение, что таким образом США пытаются сорвать форум «Диалог Форт-Росс».
Ранее посольство США в России не выдало визы части российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла утверждение посольства США, что речь идет о «частном случае». Она отметила, что документы подавались в те сроки, которые были указаны американской стороной.