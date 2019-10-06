02:35 (мск), источник: Интерфакс
Россия и Венесуэла подготовят план сотрудничества до 2030 года
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Российская Федерация и Венесуэла разработают план долгосрочного сотрудничества, сообщил
«К следующей межправкомиссии постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять
По словам Борисова, его визит в Каракас носил «чисто технический характер». В ходе переговоров стороны обсуждали конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики, добавил российский
Ранее Мадуро на этой встрече обратился к Борисову с предложением разработать план сотрудничества России и Венесуэлы сроком на десять лет.
Встреча Мадуро и Борисова прошла во дворце президента Венесуэлы Мирафлорес и продлилась менее часа. Венесуэльский лидер подчеркнул важность этого визита в свете его недавнего визита в Москву, где он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе той встречи российский лидер заверил Мадуро в поддержке легитимных властей Венесуэлы. Также Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.