По ее словам, Россию многие воспринимали как державу, наносящую вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии.
Однако время показало, что Москва стала настоящим субъектом власти.
Так, согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» ведет к нормализации отношений России и Запада.
Это и является очевидной победой президента РФ Владимира Путина, пишет Паласио.
Кроме того, по ее мнению, влияние Москвы в мире усилилось на фоне потери Вашингтоном лидерских позиций. В качестве примера она привела ситуацию с нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в котором Штаты обвинили Иран и анонсировали санкции.
«Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», — пишет бывший министр.
Паласио отмечает, что сегодня многие считают США гарантом стабильности только в силу привычки, а не реального положения дел. А учитывая выход Штатов из ключевых соглашений, это равно поведению вредителя.
При этом Европе экс-дипломат отвела роль «системного координатора», который важен в урегулировании конфликта на Украине и выступает посредником в ситуации с Ираном и США.
В сентябре Пентагон констатировал потерю превосходства НАТО над Россией.