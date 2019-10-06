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08:53 (мск), источник: Известия

Экс-глава МИДа Испании заявила о смене ролей России и США

Россия и США «поменялись ролями» на международной арене. Теперь Москва является стратегом, оказывающим влияние на обстановку в мире, а Вашингтон выступает «вредителем». Такое мнение выразила бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио в статье для Project Syndicate.

Источник: AP 2019

По ее словам, Россию многие воспринимали как державу, наносящую вред миропорядку, в особенности после воссоединения с Крымом в 2014 году и помощи Сирии.

Однако время показало, что Москва стала настоящим субъектом власти.

Так, согласие Украины принять «формулу Штайнмайера» ведет к нормализации отношений России и Запада.

В то же время ООН завершает работу над формированием комитета, который займется созданием конституции Сирии, и всё это по плану, предложенному на конференции в России.

Это и является очевидной победой президента РФ Владимира Путина, пишет Паласио.

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Кроме того, по ее мнению, влияние Москвы в мире усилилось на фоне потери Вашингтоном лидерских позиций. В качестве примера она привела ситуацию с нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в котором Штаты обвинили Иран и анонсировали санкции.

«Путин, наоборот, показал Россию потенциальным гарантом стабильности в регионе. Он не стал обвинять Иран и сказал, что будет работать со всеми сторонами. Это подход стратега, а не вредителя», — пишет бывший министр.

Паласио отмечает, что сегодня многие считают США гарантом стабильности только в силу привычки, а не реального положения дел. А учитывая выход Штатов из ключевых соглашений, это равно поведению вредителя.

При этом Европе экс-дипломат отвела роль «системного координатора», который важен в урегулировании конфликта на Украине и выступает посредником в ситуации с Ираном и США.

В сентябре Пентагон констатировал потерю превосходства НАТО над Россией.

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