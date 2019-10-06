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04:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп объяснил звонок Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским только по просьбе министра энергетики Рика Перри. Об этом сообщает Axios.

Источник: AP 2019

«Немногие знают это, но я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа», — цитирует американского лидера издание. Отмечается, что соответствующее заявление Трамп сделал во время телефонной беседы со своими однопартийцами.

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25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму июльской беседы Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Содержание телефонных переговоров было раскрыто по инициативе Трампа. Это стало ответом на обвинения законодателей, которые считают, что президент США оказал давление на Зеленского в интересах своей политической кампании, спросив о содействии в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Телефонный разговор между американским и украинским лидерами состоялся 25 июля. В ходе беседы Трамп поздравил Зеленского с уверенной победой его партии «Слуга народа» на досрочных парламентских выборах 21 июля. По мнению президента США, обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны, а также расследовать коррупционные дела, которые сдерживают взаимодействие Киева и Вашингтона.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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