Трамп объяснил звонок Зеленскому

«Немногие знают это, но я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа», — цитирует американского лидера издание. Отмечается, что соответствующее заявление Трамп сделал во время телефонной беседы со своими однопартийцами.
25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму июльской беседы Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Содержание телефонных переговоров было раскрыто по инициативе Трампа. Это стало ответом на обвинения законодателей, которые считают, что президент США оказал давление на Зеленского в интересах своей политической кампании, спросив о содействии в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Телефонный разговор между американским и украинским лидерами состоялся 25 июля. В ходе беседы Трамп поздравил Зеленского с уверенной победой его партии «Слуга народа» на досрочных парламентских выборах 21 июля. По мнению президента США, обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны, а также расследовать коррупционные дела, которые сдерживают взаимодействие Киева и Вашингтона.