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04:32 (мск), источник: Интерфакс

Турция усилила войска на границе с Сирией

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Турция направила дополнительные войска и военную технику на сирийскую границу на фоне объявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности вскоре начать операцию в Сирии, сообщает турецкий телеканал TRT.

Источник: AP 2019

По его данным, в город Акчакале в провинции Шанлыурфа прибыли десять бронетранспортеров с военной техникой, а также автобус с военнослужащими.

Как отмечается, конвой был направлен для усиления сирийских воинских частей, дислоцированных на сирийской границе.

В свою очередь Сирийские демократические силы (СДС) предупредили, что реализация военной операции Турции на севере Сирии может вылиться в тотальную войну.

«Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и наш народ», — заявил представитель СДС Мустафа Бали.

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В СДС входят курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ), а также арабские и ассирийские ополченцы. Союз пользуется поддержкой США.

Накануне Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции готовы к операции по обеспечению безопасности на севере Сирии и без помощи США, причем стартовать она может в ближайшее время.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободную от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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