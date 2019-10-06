Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Юмашевой в Вашингтоне

«Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения», — сказал Володин журналистам в воскресенье, отметив, что Юмашеву пригласили на международный форум и ей была выдана виза.
Спикер Госдумы сообщил, что Юмашева координирует работу группы по связям с Конгрессом США, «взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге».
Действия Соединённых Штатов Америки — это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств.
Вячеслав Володинпредседатель Госдумы
Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что после задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате. После допроса, по его утверждению, этот сотрудник предложил депутату продолжить общение «в другой, неформальной обстановке».
«Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — приводятся слова Антонова в сообщении посольства, опубликованном в фейсбуке. Дипломат предположил, что США таким образом пытаются сорвать форум «Диалог Форт-Росс».
Ранее стало известно, что представители российского МИДа не смогли принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс» из-за отказа США выдать им визы.
До этого Соединенные Штаты отказали в визах для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке десяти сотрудникам МИД РФ, главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.