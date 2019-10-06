14:36 (мск), источник: Интерфакс
МИД РФ выразил протест в связи с допросом депутата Госдумы Юмашевой в Штатах
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — В Москве выразили решительный протест в связи с задержанием в аэропорту
«Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы
«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на
«Свидетельство тому — срыв участия в форуме представителей МИД России
«В Москве глубоко возмущены произошедшим. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна. При этом неподдельный интерес широкой американской общественности к форуму “Диалог Форт-Росс” убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США», — добавили в МИД РФ.
Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом Юмашевой в аэропорту