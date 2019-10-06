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14:36 (мск), источник: Интерфакс

МИД РФ выразил протест в связи с допросом депутата Госдумы Юмашевой в Штатах

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — В Москве выразили решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Нью-Йорка и допросом ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, считают произошедшее враждебной акцией, заявляют в МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум “Диалог Форт-Росс”, который как раз и призван способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США», — отметили в ведомстве.

МИД отмечает, что «конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне».
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«Свидетельство тому — срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария», — говорится в сообщении.

«В Москве глубоко возмущены произошедшим. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна. При этом неподдельный интерес широкой американской общественности к форуму “Диалог Форт-Росс” убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США», — добавили в МИД РФ.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

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