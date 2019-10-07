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6 октября, источник: РИА Новости

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Очевидцы записали на видео, как водитель такси отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко.

По информации издания «Страна.ua», инцидент произошел после митинга против «формулы Штайнмайера» в Киеве. На кадрах видно, как бывший глава государства открывает заднюю дверь такси и, предположительно, просит отвезти его с женой. Однако водитель не соглашается принять заказ, чем вызывает бурную реакцию стоящей рядом с машиной толпы. Сначала окружающие рассмеялись, а затем начали скандировать фамилию бывшего президента. Кто-то в толпе крикнул: «Порох, геть!».

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В воскресенье около десяти тысяч противников «формулы Штайнмайера» собрались на главной площади украинской столицы Майдане Незалежности (площади Независимости). Организаторы отмечают, что это вече является «предупредительным».

Участники акции после митинга у здания офиса президента Украины пришли и к зданию парламента. Колонну демонстрантов сопроводили сотрудники правоохранительных органов.

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При этом глава офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в фейсбуке «расценки» за участие в вече. Как следует из скриншотов, всем желающим предлагается оплата в 100 гривен (четыре доллара) за час на акции, а также написаны инструкции по поводу общения с представителями СМИ.

При этом название организации, которая предлагает деньги за участие в протестах, закрашена. Сам Богдан публикацию подписал: «Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу».

Ранее Контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

После этого по стране прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на юго-востоке страны, было создано «Движение сопротивления капитуляции». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал граждан не поддаваться на провокации.

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