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01:15 (мск), источник: РИА Новости

Путин в компании Шойгу собирал в сибирской тайге грибы

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отдыхал в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.

Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в сибирской тайге Путин побывал незадолго до 7 октября — дня своего дня рождения.

Путин и Шойгу собирали грибы. Президент взял шишку в качестве сувенира.

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В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым, главой региона Шолбаном Кара-оолом, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.

В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу, Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.

Путин решил отдохнуть от дел в тайге
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