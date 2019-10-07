Путин в компании Шойгу собирал в сибирской тайге грибы

Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в сибирской тайге Путин побывал незадолго до 7 октября — дня своего дня рождения.
Путин и Шойгу собирали грибы. Президент взял шишку в качестве сувенира.
В 2018 году глава российского государства во время своего отпуска побывал в Туве. Вместе с сопровождавшими его директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым, главой региона Шолбаном Кара-оолом, Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым президент сплавлялся по реке на лодке, гулял по горам и собирал ягоды.
В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. Президента тогда сопровождали Шойгу, Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.