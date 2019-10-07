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08:38 (мск), источник: РИА Новости

США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: AP 2019

В Вашингтоне подтвердили, что запланированная Турцией операция начнется «скоро». «Силы США, которые победили местный “халифат” ИГ*, больше не будут находиться в непосредственной близости», — говорится в заявлении.

При этом в Белом доме подчеркнули, что теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.

В администрации Трампа также напомнили, что ранее требовали от Франции, Германии и других европейских стран забрать обратно пленных боевиков, являющихся выходцами из этих государств.
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«США не будут держать их многие годы и за огромную для американских налогоплательщиков цену», — отметили в Белом доме.

Накануне Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» (SDF) Мустафа Бали в ответ пригрозил Турции «тотальной войной».

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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