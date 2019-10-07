США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии

В Вашингтоне подтвердили, что запланированная Турцией операция начнется «скоро». «Силы США, которые победили местный “халифат” ИГ*, больше не будут находиться в непосредственной близости», — говорится в заявлении.
При этом в Белом доме подчеркнули, что теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.
В администрации Трампа также напомнили, что ранее требовали от Франции, Германии и других европейских стран забрать обратно пленных боевиков, являющихся выходцами из этих государств.
«США не будут держать их многие годы и за огромную для американских налогоплательщиков цену», — отметили в Белом доме.
Накануне Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» (SDF) Мустафа Бали в ответ пригрозил Турции «тотальной войной».
*Террористическая организация, запрещенная в России.