11:19 (мск), источник: Life.ru
В США разработали план сдерживания России в Чёрном море
Среди возможных мер — помощь Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала.
В США опубликовали доклад о способах борьбы с «влиянием» России в Черноморском регионе, в котором предлагается развернуть современные системы противовоздушной и береговой обороны в Восточной Европе. План разработали аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation.
— Повышению эффективности сдерживания в регионе могло бы способствовать развёртывание современных систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия угрозе наступательного ракетного удара со стороны России, — говорится в документе.
Среди других мер борьбы с «влиянием» Москвы — расширение учений НАТО и дальнейшее оказание Западом помощи Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала.
Авторы доклада выражают обеспокоенность в связи с модернизацией Россией Черноморского флота и наращиванием сил в Южном военном округе. При этом они признают, что не все страны Черноморского региона разделяют интересы США и НАТО — это затрудняет выработку единой западной стратегии по «сдерживанию» Москвы.
Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект о необходимости «сдерживания и противостояния агрессии со стороны России» в Прибалтике.