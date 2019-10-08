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7 октября, источник: ТАСС

Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии, а также лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальное звание полиции, будут обязаны носить отличительные нагрудные жетоны, образец и описание которых опубликованы в приказе директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

«Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции», — говорится в документе.

Нагрудный жетон будет выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75×60 мм. Он будет разделен на три части — основание, накладка в виде геральдического знака — эмблемы войск национальной гвардии России, и накладки с кодом знака.

Согласно описанию, в центральной части основания помещена эмблема войск национальной гвардии РФ, под которой располагается накладка с кодом нагрудного знака. Вокруг центральной части основания помещена надпись «Войска Национальной гвардии Российской Федерации». В документе отмечается, что шрифт кода жетона будет вдавлен, символы залиты эмалью крапового цвета.

Ранее член Совета Федерации Владимир Лукин внес в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.

Согласно действующему законодательству, полицейские носят нагрудный знак, тогда как на сотрудников Росгвардии соответствующее положение не распространяется. Росгвардия пообещала изучить инициативу на соответствие общественному запросу и стандартам безопасности.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в предстоящую осеннюю сессию намерен проработать вопрос об упрощении порядка идентификации сотрудников Росгвардии. По словам парламентария, при обращении к гражданам сотрудник Росгвардии, находящийся при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, должен представиться.

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