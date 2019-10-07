Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пить или не пить?Что нужно знать о воде из-под крана
Фоторепортажи
14Похороны Жака Ширака
12На скорую лапу: москвичи пробежались с собаками ради благотворительности
18:07 (мск), источник: Ведомости

Путин проиндексировал зарплату себе и Медведеву на уровень инфляции

Президент Владимир Путин проиндексировал с 1 октября зарплату себе и премьеру Дмитрию Медведеву на уровень инфляции по итогам 2018 г. — 4,3%. Об этом говорится в соответствующем указе президента.

Источник: AP 2019

На эту же величину проиндексированы оклады руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы. Путин также увеличил на 4,3% зарплаты руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки.

Новость
Песков в 2018 году заработал 12,795 миллионов рублей, его жена — 218,6

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал индексацию зарплат президента, премьера и силовиков плановой, передает «РИА Новости».

В прошлом году Путин, согласно декларации о доходах, заработал 8,65 млн руб. В собственности президента — квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В пользовании также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Путину принадлежат два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Медведев заработал в 2018 г. 9,9 млн руб., свидетельствует его декларация о доходах. Среди имущества премьера — квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21» и арендованный на 49 лет участок площадью 4700 кв. м. Жена премьера декларировала в прошлом году два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартиру в безвозмездном пользовании (367,8 кв. м) и автомобиль Volkswagen Golf.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Москвичка просит суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения
Синхронность по-пекински. Фото
Виновных в массовой гибели пчел нашли в Тульской области
В РЖД назвали стоимость проезда по ВСМ Москва — Петербург
СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске войск США
Путину — 67. Как президент отмечал дни рождения (фото)
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
Ученые: через 40 лет на Земле закончится жизненно важный ресурс
Здоровье
Опасно ли наращивать ресницы Сейчас многие девушки наращивают ресницы. Не опасна ли эта процедура для глаз?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
BMW готовит новую компактную модель Баварская марка продолжает электрификацию модельного ряда, коснется она и переднеприводных машин
Кино
Назван новый герой «Холостяка» Создатели шоу решились на эксперимент и прервали многолетнюю традицию
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Дети
Экс-супруга Андрея Урганта впервые стала мамой Елена Романова уже выписалась роддома
Леди
В сети обсуждают новый снимок Алсу Поклонники очарованы внешностью певицы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь