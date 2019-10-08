10:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
На губернаторов примеряют отставки
Источники «Ъ» назвали самых неустойчивых глав регионов.
По информации «Ъ», во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав. Принимая решения о судьбе действующих глав субъектов, Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов.
Последние несколько лет отставки глав регионов происходят в две волны, весной и осенью. По информации «Ъ», нынешний сезон не станет исключением. Обновление губернаторского корпуса связано с единым днем голосования. В следующем году прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах. Кроме того, глава
Сразу три источника «Ъ», близких к администрации президента, подтвердили высокую вероятность ухода со своего поста главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. По словам одного из собеседников «Ъ», его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн. В верхней палате парламента он представляет исполнительную власть ЕАО. Как отмечает источник «Ъ», Гольдштейн проходил программу по обучению управленческих кадров в РАНХиГС.
Также источники «Ъ» считают, что может уйти в отставку глава Пензенской области Иван Белозерцев, возглавляющий регион с сентября 2015 года. Два источника «Ъ» прогнозируют уход главы ХМАО Натальи Комаровой. По данным собеседников «Ъ», в отставке ростовского губернатора Василия Голубева заинтересован, в частности, «Ростех», но Голубев может при этом сохранить свой пост. Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Агентство «Минченко консалтинг» Евгения Минченко в своем сентябрьском рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» в качестве «группы риска» называет «ветеранов» — губернаторов, чье пребывание у власти к 2020 году составит десять лет и более. Из таких руководителей, по мнению агентства, шансы на отставку наиболее велики у Михаила Игнатьева, Натальи Комаровой и Владимира Илюхина. Во всех трех случаях причину политологи видят в наличии конфликтов с силовиками, а также с федеральными и региональными элитами. Кроме того, по методологии рейтинга «Минченко консалтинг» есть вероятность отставки Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Богомаза (Брянская область) и Александра Дрозденко (Ленинградская область): у них также накопились конфликты с местными элитами.
Последние пару месяцев активно циркулируют слухи о скорой отставке иркутского
Иванов прогнозирует отставки в ЕАО, Костромской и Архангельской областях. При этом не все губернаторы, которым грозит отставка, имеют плохие электоральные перспективы, считает эксперт: по его мнению, Анатолий Артамонов или Василий Голубев «спокойно могут переизбраться»: «Это старая школа, и они в ней учителя». В свою очередь, Владимир Илюхин может стать жертвой всплеска оппозиционных настроений на Дальнем Востоке. «Скорее избираемым» политолог называет и Ивана Белозерцева.
Напомним, в начале сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова предположила, что в 2020 году пройдут не 16, а 20−25 губернаторских кампаний. Это возможно только в случае нескольких внеочередных отставок в регионах, где выборы главы планируются после 2020 года. Впрочем, осведомленные источники «Ъ», близкие к Кремлю, предположили, что глава ЦИКа дала исключительно личный прогноз и не основывалась на
Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова, Ангелина Галанина