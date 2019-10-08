Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

Конгрессмен направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О́Брайену письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с «сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу». Он призвал Белый дом воздержаться от этого «опрометчивого действия».
Энгел не уточнил, о каких именно сообщениях идет речь. При этом он отметил, что данный договор «позволяет США и нашим союзникам и партнерам в Европе следить за военными перемещениями в России».
Конгрессмен выразил мнение, что выход из этого договора приведет к расколу в НАТО. «Насколько мне известно, администрация еще не провела значительных консультаций с нашими партнерами и союзниками по этому вопросу», — заявил он, подчеркнув, что США не должны отказываться от этого «важного инструмента по дальнейшему наблюдению за Россией», — заявил он.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.