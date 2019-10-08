Джим Керри посвятил карикатуру Трампу и Зеленскому

На опубликованном в Twitter артиста рисунке американский лидер, обращаясь к украинскому коллеге, цитирует главного героя фильма «Крестный отец», намекая на то, что ему когда-нибудь может понадобиться ответная услуга от Зеленского.
«Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», — гласит подпись к карикатуре.
Также Керри сопроводил рисунок подписью: «Отец-мошенник сделал Зеленскому «предложение, от которого невозможно отказаться».
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора, который состоялся в июне между Трампом и Зеленским. Ранее в конгрессе допустили, что в ходе этой беседы американский лидер мог оказывать на собеседника определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».
По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Информацию опровергли в Киеве, то же самое сделал сам глава Белого дома.
Джо Байден, в свою очередь, призвал конгресс инициировать процедуру импичмента. 12 сентября юридический комитет палаты представителей конгресса одобрил резолюцию о процедуре возможного объявления импичмента Трампу.