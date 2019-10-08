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06:40 (мск), источник: Известия

Минобороны планирует использовать рейсовые автобусы при военном положении

В случае объявления военного положения Минобороны планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов как санитарный транспорт.

Источник: Известия

Из них планируют формировать отдельные автосанитарные роты. В мирное время машины призовут на службу лишь в случае крайней необходимости с выплатой компенсации.

Новый порядок перевозки раненых с помощью мобилизованных автобусов был отработан в ходе стратегических учений «Центр-2019».

Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, во время маневров в Новосибирске организовали маршруты, по которым нуждающихся в медпомощи доставляли в госпитали.

Для этого из «призванных из запаса» рейсовых автобусов сформировали автосанитарные роты подвоза. Во время учений машины переделали из пассажирских в медицинские.

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