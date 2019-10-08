Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Решение касается двоих детей принца Карла Филипа и троих детей принцессы Мадлен. Несмотря на то, что они больше не будут принадлежать дому, они останутся членами королевской семьи и сохранят титулы принцев и принцесс.
Эксперт по шведской королевской семье Карин Ленмор считает, что такое решение короля позволит принцу Карлу Филипу и принцессе Мадлен растить своих детей максимально демократично, а также позволит им стать теми, кем они захотят сами, в том числе заняться бизнесом или политикой.
Представитель Королевского дома Фредрик Версэль отметил, что на королевские расходы данное решение не окажет принципиального влияния, так как официальные обязанности не могут быть сокращены, как и содержание на них.
В конце мая отошедший от дел бельгийский король Альберт II прошел ДНК-тест, чтобы установить отцовство его предполагаемой незаконнорожденной дочери Дельфины Боэль.
Апелляционный суд Брюсселя обязал Альберта II пройти тест на установление отцовства 5 ноября 2018 года. Отмечалось, что отказ считался бы косвенным признанием.
Боэль добивается признания ее внебрачной дочерью короля с 2013 года, когда Альберт II еще находился у власти. Тогда адвокаты предложили ей получить признание монарха после его смерти.