09:09 (мск), источник: РИА Новости
Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент ФРГ
«Споры на Украине меня немного удивляют, потому что в эти переговоры (по “формуле”. — прим. ред.) был вовлечен один из участников, тогдашний президент (Петр Порошенко. — прим. ред.)», — сказал Штайнмайер.
При этом президент ФРГ опроверг утверждения о том, что «формула» создавалась под влиянием России.
«Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких», — пояснил политик.
Контактная группа по Украине на прошлой неделе согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
После подписания документа по Украине прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано «Движение сопротивления капитуляции». Его представители в воскресенье вышли на митинги в Киеве и других городах страны.