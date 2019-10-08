Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пить или не пить?Что нужно знать о воде из-под крана
Фоторепортажи
20Турецкие Мальдивы: озеро Салда
14Похороны Жака Ширака
09:09 (мск), источник: РИА Новости

Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, об этом сообщает немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Источник: РИА Новости

«Споры на Украине меня немного удивляют, потому что в эти переговоры (по “формуле”. — прим. ред.) был вовлечен один из участников, тогдашний президент (Петр Порошенко. — прим. ред.)», — сказал Штайнмайер.

При этом президент ФРГ опроверг утверждения о том, что «формула» создавалась под влиянием России.

Читайте также
Народ против «формулы Штайнмайера»: тысячи митингующих под окнами Зеленского

«Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких», — пояснил политик.

«Формула Штайнмайера»

Контактная группа по Украине на прошлой неделе согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

После подписания документа по Украине прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано «Движение сопротивления капитуляции». Его представители в воскресенье вышли на митинги в Киеве и других городах страны.

Петр Порошенко пришел на митинг против подписания «формулы Штайнмайера»
Во время загрузки произошла ошибка.
7 октября© Ньюстюб
 После новостей о смерти Заворотнюк ее директор выступил с обращением
Раскрыты страшные детали казни детей в годы Великой Отечественной войны
СМИ: ВСМ Москва-Петербург не сможет окупиться за счет пассажиров
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Макгрегор выложил в сеть свой неудачный отрезок боя с Хабибом
В небе над США появилась надпись в честь дня рождения Путина
Ученые: через 40 лет на Земле закончится жизненно важный ресурс
Названы вакансии в регионах с зарплатой от 200 тысяч рублей
Здоровье
Опасно ли наращивать ресницы Сейчас многие девушки наращивают ресницы. Не опасна ли эта процедура для глаз?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
BMW готовит новую компактную модель Баварская марка продолжает электрификацию модельного ряда, коснется она и переднеприводных машин
Кино
Федор Бондарчук начал съемки сериала по сценарию своей жены Роли исполнят Константин Богомолов, Олег Меньшиков и другие звезды
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Дети
Почему дети разрушают брак, и как его спасти? Отвечает психолог Конечно, на самом деле браки разрушают не дети, а сами супруги, не прошедшие испытание ребенком
Леди
В сети обсуждают новый снимок Алсу Поклонники очарованы внешностью певицы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь