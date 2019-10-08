10:36 (мск), источник: РИА Новости
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала «неприятным явлением» ситуацию со своим допросом сотрудниками ФБР в аэропорту
Как политик, вижу, что, к сожалению, это становится определенного рода тенденцией в
российско-американскихотношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники МИД не смогли отправиться на «Форт-Росс» в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом. Наверное, это звенья одной цепи.
По ее словам, нужно разделять американский народ и власти, которые пытаются «набрать очки» на российской теме.
Депутат подчеркнула, что российские политики «не должны обижаться, бояться и поддаваться на такого рода провокации».
На прошлой неделе российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что по прибытии в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс» Ингу Юмашеву провели в отдельную комнату в аэропорту и забрали документы.
Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей «неясные и неприемлемые вопросы», а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.
Министерство иностранных дел назвало допрос Юмашевой «очередной враждебной акцией против России» и выразило Вашингтону протест.
Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, отказалось комментировать инцидент, переадресовав вопрос Госдепартаменту.