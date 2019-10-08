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10:36 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала «неприятным явлением» ситуацию со своим допросом сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

Источник: Комитет Государственной Думы по Международным Делам
Как политик, вижу, что, к сожалению, это становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники МИД не смогли отправиться на «Форт-Росс» в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом. Наверное, это звенья одной цепи.
Инга Юмашева
депутат Госдумы (цитата по телеканалу «Россия 24»)

По ее словам, нужно разделять американский народ и власти, которые пытаются «набрать очки» на российской теме.

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Депутат подчеркнула, что российские политики «не должны обижаться, бояться и поддаваться на такого рода провокации».

Допрос Юмашевой

На прошлой неделе российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что по прибытии в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс» Ингу Юмашеву провели в отдельную комнату в аэропорту и забрали документы.

Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей «неясные и неприемлемые вопросы», а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.

Министерство иностранных дел назвало допрос Юмашевой «очередной враждебной акцией против России» и выразило Вашингтону протест.

Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, отказалось комментировать инцидент, переадресовав вопрос Госдепартаменту.

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