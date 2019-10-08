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11:55 (мск), источник: Коммерсантъ

«Да очнитесь вы в конце концов»

Президент Белоруссии разделил проблему Донбасса на всех.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение конфликта на востоке Украины ключевым вопросом безопасности в Европе, призвал всех включиться в его урегулирование и помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «справиться с этой проблемой». Заявление прозвучало на проходящем в белорусской столице форуме «Минского диалога».

Форум «Минского диалога» в этом году называется «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». В своем выступлении президент Белоруссии отметил, что это название точно отражает суть проблемы в мировом сообществе.

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«Беспрецедентная напряженность, расшатывание основ безопасности, рост числа региональных конфликтов. Мы начали бить в набат, призывая остановить противостояние. Но мир лучше не становится. Мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав», — заявил Александр Лукашенко.

Отдельно он остановился на ситуации в Донбассе: «Это наша проблема — европейская. Ключевой вопрос безопасности в Европе — решение конфликта в Донбассе. В братской Украине продолжают гибнуть люди. Регион не может выбраться из трясины социального, экономического и гуманитарного хаоса. Вот мы — европейцы и не европейцы — здесь собрались обсуждать некие проблемы Европы. Вот нам тест: если мы можем что-то, ну давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему.

Украинский конфликт это не просто нам вызов, украинский конфликт требует от нас его решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет, будем собираться и разговаривать, а толку будет мало.
Александр Лукашенко

Лукашенко напомнил, что на прошлой неделе в украинском Житомире у него состоялся «обстоятельный разговор» с Владимиром Зеленским. «Я почувствовал, что президент Украины человек настоящий, крепкий человек — патриот своей родины. Вменяемый политик, который хочет решить проблему, которая ему досталась в наследство. Он готов к трудным решениям в достижении мира», — рассказал белорусский лидер.

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Оговорившись, что в ситуации на востоке Украины в последнее время наметился прогресс (между РФ и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами, Трехсторонняя контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера».— «Ъ»), Александр Лукашенко тем не менее подчеркнул, что на самом деле «лед не тронулся».

«Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Видите, что происходит в Киеве? Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Только камни бросают в адрес этого молодого человека каждый в собственных интересах. Да очнитесь вы в конце концов! Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме. И решать эту проблему нам», — призвал белорусский президент.

Александр Лукашенко добавил, что нужно не только остановить войну, но и восстановить Донбасс: «Эта ситуация экономически опустила Украину, Украине нужно помогать».

Владимир Соловьев, Минск

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