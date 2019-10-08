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12:13 (мск), источник: ТАСС

Путин вручил орден Мужества астронавту Николасу Хейгу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества американскому астронавту Николасу Хейгу и другие государственные награды сотрудникам ряда российских компаний ракетно-космической отрасли. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур, наградить орденом Мужества Николаса Тайлера Хейга — астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина Соединенных Штатов Америки», — говорится в документе.

Капсула, на которой аварийно приземлились члены основного экипажа МКС-57/58 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. | Источник: РИА "Новости"
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Кроме того, глава государства наградил орденом Дружбы «за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу» ряд работников отрасли, среди которых замглавы Роскосмоса Александр Лопатин и гендиректор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

За аналогичные заслуги президент наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней отдельных сотрудников госкорпорации «Роскосмос», ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, НПО им. С. А. Лавочкина, космического центра «Восточный» и ракетно-космического центра «Прогресс». Еще 12 человек удостоены медали «За заслуги в освоении космоса».

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