Путин вручил орден Мужества астронавту Николасу Хейгу

«За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур, наградить орденом Мужества Николаса Тайлера Хейга — астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина Соединенных Штатов Америки», — говорится в документе.
Кроме того, глава государства наградил орденом Дружбы «за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу» ряд работников отрасли, среди которых замглавы Роскосмоса Александр Лопатин и гендиректор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.
За аналогичные заслуги президент наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней отдельных сотрудников госкорпорации «Роскосмос», ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, НПО им. С. А. Лавочкина, космического центра «Восточный» и ракетно-космического центра «Прогресс». Еще 12 человек удостоены медали «За заслуги в освоении космоса».