Кремль прокомментировал данные о выходе США из Договора по открытому небу

«Каких-то официальных заявлений на этот счет не было. Американские СМИ все меньше можно считать как достоверный источник на фоне того шторма, который сейчас происходит в информационном поле в Америке. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать все эти заявления и все-таки дожидаться каких-то более-менее официальных подтверждений», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении Кремля к появившимся сообщениям о планах США выйти из Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после «холодной войны». Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.