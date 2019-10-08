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12:50 (мск), источник: РИА Новости

Кремль прокомментировал данные о выходе США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Кремле исходят из того, что официально о планах выхода США из Договора по открытому небу не объявлялось, а американским СМИ не верят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Каких-то официальных заявлений на этот счет не было. Американские СМИ все меньше можно считать как достоверный источник на фоне того шторма, который сейчас происходит в информационном поле в Америке. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать все эти заявления и все-таки дожидаться каких-то более-менее официальных подтверждений», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении Кремля к появившимся сообщениям о планах США выйти из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после «холодной войны». Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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