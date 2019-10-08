Песков заявил, что слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с реальностью

На просьбу прокомментировать звучащую в США критику в отношении Трампа за то, что он дружелюбен к России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Мы действительно знаем, что были весьма конструктивные заявления президента Трампа в отношении сотрудничества с РФ и выстраивания, ремонта наших двусторонних отношений. Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно «поладить с Россией».
Песков обратил внимание, что смысл этого выражения — «поладить с Россией» — непонятен и до сих пор не раскрыт. По словам пресс-секретаря, «действительность наших двусторонних отношений (Москвы и Вашингтона — ИФ), к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями Трампа». Песков добавил, что эта «действительность гораздо более печальная, и мы видим ежедневные проявления, которые еще более усугубляют атмосферу недоверия и местами напряженности между Москвой и Вашингтоном».
«Это с сожалением можно констатировать. А разные публикации, что он (Трамп — ИФ) сказал те слова или эти слова — мы к этому с известным допуском относимся, потому что это информация, не имеющая отношения к официальным источникам», — указал Песков.
Отвечая на вопрос, в чем причина, что действительность существенно расходится с заявлениями Трампа, Песков сказал:
Наверное, это хлеб политологов, аналитиков — пытаться разобраться с тем, что сейчас происходит в США. Там очень сложные процессы, противоречивые, и, наверное, это нужно самим американцам с этим разбираться. У нас своих дел хватает.
В июне 2019 года, в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Японии, Трамп говорил, что хочет «поладить с Россией» и выражал уверенность, что это ему удастся.